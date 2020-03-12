Москва, 12 марта 2020, 13:17 — REGNUM Курс британского фунта стерлингов на Московской бирже достиг 95,05 рубля, передает корреспондент ИА REGNUM.
10 марта курс резко подскочил до 94 рублей, однако затем стал постепенно снижаться и днем 11 марта составлял 92,4 рубля.
12 марта с открытием Московской биржи вырос курс доллара и евро, фунт также подскочил.
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