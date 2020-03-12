Москва, , 13:00 — REGNUM Рубль открылся резким гэпом вниз, следуя за нефтью и остальными рисковыми активами на торгах12 марта. Доллар вернулся выше отметки 74 руб., прибавляя с начала сессии более 1,5%, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Новая волна девальвации российской валюты объясняется повсеместной бурной реакцией высокодоходных активов на новость о том, что ВОЗ объявила эпидемию коронавируса пандемией. На этом фоне опасения инвесторов за состояние мировой экономики закономерно усилились.

Рублю сейчас ничего не остается кроме как следовать за общемировыми тенденциями и ценами на нефть. Учитывая, что число случаев заражения вирусом по всему миру продолжает расти, нынешние меры правительств и Центробанков не оказывают должной поддержки инвесторам, которые уже вовсю закладывают в цену рецессию.

Остановить этот процесс на данном этапе может лишь спад эпидемии не только в Китае, но и ряде других стран. Этот негатив также отражается на нефти, а это уже двойной удар по российской валюте.

Дополнительное давление на Brent оказывает растущая угроза ценовой войны, в которой после распада сделки ОПЕК+ экспортеры могут нарастить производство, что отправит котировки под отметку $30 и соответствующим образом отразится на курсе рубля.

В краткосрочной перспективе доллар, вероятно, будет пытаться подтвердить пробой уровня 74 руб., и не исключено, что отмеченные 9 марта максимумы в районе 74,70 руб. снова окажутся под угрозой», — считает эксперт.

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