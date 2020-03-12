Москва, 12 марта 2020, 13:09 — REGNUM На Московской бирже продолжает расти курс доллара и евро, передает корреспондент ИА REGNUM.
По данным на 12:40 12 марта курс доллара составляет 75,51 рубля, евро — 83,9 рубля.
В четверг утром Московская биржа открылась очередным падением рубля. В среду 11 марта последняя цена доллара на бирже составляла 72,95 рубля, евро — 82,1 рубля.
Эксперты связывают скачок с действиями США по предотвращению распространения коронавируса — страна временно закрыла въезд для граждан ЕС.