Уфа, , 12:57 — REGNUM В четверг, 12 марта в Уфе открылся региональный полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ). В течение двух основных дней полуфинала 89 участников из 12 регионов России представят свои проекты в сфере туризма и поборются за возможность получить в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в индустрии гостеприимства, гранты на реализацию проектов, образовательные сертификаты, приглашения на стажировки и работу в ведущих туристических компаниях.

В течение двух основных дней полуфинала — 12 и 13 марта — конкурсанты пройдут комплексную оценку деловых и личностных качеств. Они будут решать индивидуальные и групповые аналитические задания, представлять свои проекты, участвовать в обучающих мероприятиях с приглашенными экспертами. В программе — флешмобы и интеллектуальные игры, экскурсии по местным достопримечательностям, «Битва мастеров» и нетворкинг-пати, а также соревновательные мероприятия для журналистов. Площадкой полуфинала, получившего название «От Урала до Поволжья», стал уфимский отель «Crowne Plaza Ufa — Congress Hotel».

В церемонии открытия полуфинала в Уфе приняли участие: заместитель полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Олег Машковцев; заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан — министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Ленара Иванова; руководитель направления по работе с партнерами АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков; Президент Международного эногастрономического центра (МЭЦ), вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) по международным связям и гастрономическому туризму Леонид Гелибтерман; вице-президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства Алексей Волков и вице-президент Федерации Рестораторов и Отельеров по гостиничному бизнесу, управляющий партнер УК «Альянс Отель Менеджмент» Вадим Прасов.

«Страна у нас огромная, с богатыми традициями, с сумасшедшими гастрономическими возможностями — это действительно все то, о чем нужно говорить, что нужно продвигать как позитивный образ Российской Федерации на мировой арене. Президент России Владимир Владимирович Путин всегда говорил о том, что нам нужны целеустремленные люди, готовые к саморазвитию. Здесь, я полагаю, собрались ровно такие. В конкурсе из 20 тысяч человек именно вы прошли в полуфинал, — поприветствовал участников полуфинала заместитель полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев, —Спасибо организаторам за то, что выбрали два наших региона для проведения полуфиналов. Мы не подведем. Приволжский федеральный округ всегда поддерживал любые инициативы платформы «Россия — страна возможностей», и этот конкурс в том числе. Я хочу пожелать наставникам и экспертам увидеть в вас потенциал, который нужно развивать. Я хочу пожелать жюри выбрать лучшие проекты, которые действительно станут теми жемчужинами, которые позволят раскрыть нереализованный туристический потенциал наших регионов».

«Ни один субъект не подал такого количества заявок, как наш край — так велико наше желание попасть в финал конкурса «Мастера гостеприимства». Я поддерживаю инициативы продвигать нашу страну через развитие туризма. Отмечу, что никакая отрасль не может развиваться, если в ней нет профессионалов. Поэтому именно мастерство и люди — самое важное в любом деле. Я желаю всем нам развивать свои компетенции в сфере гостеприимства. От Главы Республики Радия Фаритовича Хабирова хочу пожелать нашим конкурсантам и всем собравшимся удачи и весеннего настроения. Ждем всегда вас в Республике Башкортостан. Болеем за наших, но победит сильнейший», — сказала заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан — министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Ленара Иванова.

В полуфинале в Уфе участвуют 89 конкурсантов: 42 представителя Республики Башкортостан, 15 человек из Свердловской области, 11 — из Челябинской области, по 3 представителя из Москвы, Московской, Тюменской и Курганской областей, а также из Республики Татарстан, по 2 человека от Кировской области и Пермского края и по одному представителю от Тульской и Волгоградской областей.

Руководитель направления по работе с партнерами АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков рассказал, что на конкурс «Мастера гостеприимства» поступило 20 935 заявок из всех 85 регионов страны. Среди участников — экскурсоводы и организаторы спортивных и туристических фестивалей, директора музеев и те, кто только начинает свой путь в индустрии гостеприимства. Представленные на конкурсе проекты относятся к самым разным направлениям и видам туризма.

«Полуфиналы конкурса «Мастера гостеприимства» сегодня стартовали параллельно в Уфе и Ялте. Здесь, в столице Башкирии, на границе Европы и Азии, на полуфинале мы видим много активных людей разных возрастов, заинтересованных в развитии своих идей на региональном и федеральном уровнях, много интересных и ярких проектов. Во время полуфинала вместе с участниками будут работать эксперты в сфере туризма, признанные профессионалы. Уверен, что многие из проектов участников могут быть реализованы в ближайшее время, так как региональные власти и наши партнеры заинтересованы в развитии туризма. Это подтверждает и энтузиазм, с которым в Республике Башкортостан встречают и помогают в организации нашего конкурса. Очень важно, что в России появляется много альтернативных центров развития туризма, которые обладают своей уникальностью и привлекательностью», — отметил руководитель направления по работе с партнерами АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.

«Уникальная природа и культурно-историческое наследие Республики Башкортостан с каждым годом привлекает всё больше туристов. Отдых в Башкирии — это здоровье, спорт и активные виды туризма. Республика известна своими здравницами, горнолыжными курортами. Тут множество загадочных пещер, озер и рек, бескрайних степей и манящих гор. Быстрыми темпами развивается сервис, инфраструктура, разные виды отдыха. Башкирия стала примером гостеприимства благодаря доброжелательности местных жителей и высокому уровню обслуживания. Уверен, что нас ждут интересные проекты и насыщенные два дня работы, тем более, что почти четверть регистраций на конкурс пришлась именно на Башкирию», — отметил вице-президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства Алексей Волков.

Вечером 13 марта в Уфе будут подведены итоги регионального полуфинала и определены финалисты, которых пригласят на финал конкурса «Мастера гостеприимства».

Всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства» помогает раскрывать профессиональный потенциал, формировать новые традиции, повышать стандарты сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. Лучшие авторские проекты в сфере гостеприимства, представленные на конкурсе, получат поддержку и будут реализованы в регионах России.

Конкурс стартовал в ноябре 2019 года и охватил всю Россию. С февраля по апрель в девяти регионах страны проходят полуфиналы, победители которых поборются за 50 призовых мест на общероссийском финале, который пройдет в апреле в рамках форума «Россия — страна возможностей».

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».