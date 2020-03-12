Уфа, 12 марта 2020, 12:57 — REGNUM В четверг, 12 марта в Уфе открылся региональный полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ). В течение двух основных дней полуфинала 89 участников из 12 регионов России представят свои проекты в сфере туризма и поборются за возможность получить в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в индустрии гостеприимства, гранты на реализацию проектов, образовательные сертификаты, приглашения на стажировки и работу в ведущих туристических компаниях.
В течение двух основных дней полуфинала — 12 и 13 марта — конкурсанты пройдут комплексную оценку деловых и личностных качеств. Они будут решать индивидуальные и групповые аналитические задания, представлять свои проекты, участвовать в обучающих мероприятиях с приглашенными экспертами. В программе — флешмобы и интеллектуальные игры, экскурсии по местным достопримечательностям, «Битва мастеров» и нетворкинг-пати, а также соревновательные мероприятия для журналистов. Площадкой полуфинала, получившего название «От Урала до Поволжья», стал уфимский отель «Crowne Plaza Ufa — Congress Hotel».
В церемонии открытия полуфинала в Уфе приняли участие: заместитель полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Олег Машковцев; заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан — министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Ленара Иванова; руководитель направления по работе с партнерами АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков; Президент Международного эногастрономического центра (МЭЦ), вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) по международным связям и гастрономическому туризму Леонид Гелибтерман; вице-президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства Алексей Волков и вице-президент Федерации Рестораторов и Отельеров по гостиничному бизнесу, управляющий партнер УК «Альянс Отель Менеджмент» Вадим Прасов.
В полуфинале в Уфе участвуют 89 конкурсантов: 42 представителя Республики Башкортостан, 15 человек из Свердловской области, 11 — из Челябинской области, по 3 представителя из Москвы, Московской, Тюменской и Курганской областей, а также из Республики Татарстан, по 2 человека от Кировской области и Пермского края и по одному представителю от Тульской и Волгоградской областей.
Руководитель направления по работе с партнерами АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков рассказал, что на конкурс «Мастера гостеприимства» поступило 20 935 заявок из всех 85 регионов страны. Среди участников — экскурсоводы и организаторы спортивных и туристических фестивалей, директора музеев и те, кто только начинает свой путь в индустрии гостеприимства. Представленные на конкурсе проекты относятся к самым разным направлениям и видам туризма.
Вечером 13 марта в Уфе будут подведены итоги регионального полуфинала и определены финалисты, которых пригласят на финал конкурса «Мастера гостеприимства».
Всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства» помогает раскрывать профессиональный потенциал, формировать новые традиции, повышать стандарты сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. Лучшие авторские проекты в сфере гостеприимства, представленные на конкурсе, получат поддержку и будут реализованы в регионах России.
Конкурс стартовал в ноябре 2019 года и охватил всю Россию. С февраля по апрель в девяти регионах страны проходят полуфиналы, победители которых поборются за 50 призовых мест на общероссийском финале, который пройдет в апреле в рамках форума «Россия — страна возможностей».
Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».