Москва, , 12:53 — REGNUM Турецкие власти, конечно, очень заинтересованы в российских туристах. Однако на фоне антироссийской истерики в турецких социальных сетях, вызванной противостоянием в Сирии, отдых в Турции не выглядит безопасным, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментируя предложение турецких властей отложить начало туристического сезона.

«Плюс к этому не в пользу отдыха в Турции играет распространяющийся по миру коронавирус.

Россия в 2019 году заняла первое место по числу туристов, посетивших Турецкую Республику. Этот показатель по сравнению с 2018 годом увеличился на 17,65%, тТурцию посетили более 7 млн российских туристов.

Интересно, какой результат будет в 2020 году. Есть подозрение, что в сложившихся обстоятельствах граждане выберут внутренний туризм — Крым, Краснодарский край и другие регионы России.

В принципе, можно поехать и в Азербайждан, это почти Турция только сервис и отношение к жителям России намного лучше», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Турции рекомендовали отелям отложить начало туристического сезона в связи с угрозой распространения коронавируса.

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