Москва, 12 марта 2020, 12:53 — REGNUM Турецкие власти, конечно, очень заинтересованы в российских туристах. Однако на фоне антироссийской истерики в турецких социальных сетях, вызванной противостоянием в Сирии, отдых в Турции не выглядит безопасным, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментируя предложение турецких властей отложить начало туристического сезона.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Турции рекомендовали отелям отложить начало туристического сезона в связи с угрозой распространения коронавируса.
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