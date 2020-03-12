Киев, , 12:46 — REGNUM Украинский экономист Даниил Монин заявил, что пессимистично смотрит на состояние Еврозоны и ее способность пройти нынешний экономический кризис.

Такое мнение эксперт выразил, комментируя последние события в мировой экономике, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 12 марта.

Монин обратил внимание, что основная часть заболевших коронавирусом сейчас сконцентрирована в основных экономиках Европы — Италии, Франции и Германии.

«Поэтому для Европы этот кризис может затянуться на несколько лет, поскольку там уже нет практической способности стимулировать экономику в существующей экономической и монетарной политике», — прогнозирует специалист.

Монин считает «достаточно возможным», что нынешний финансовый кризис может привести к дезинтеграции ЕС и большим проблемам «евроинтегрированной» Украины.

«Наше маниакальное равнение всего и вся на ЕС приведет Украину к ещё более активной эмиграции и бесперспективности страны как субъекта. Считаю, что кризис это повод пересмотреть приоритеты в своей прежде всего экономической политике», — резюмировал экономист.

ИА REGNUM напоминает, что накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о начале экономического кризиса в стране, но отметил, что Украина входит в нынешний мировой финансовый кризис намного более «крепкой», чем раньше, и даже может рассчитывать на определенные выгоды.