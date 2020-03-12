Барнаул, , 12:35 — REGNUM Алтайские власти в связи с изменениями на валютном рынке намерены активизировать экспорт зерновых, отгружать к портам ячмень и пшеницу. Об этом сообщает официальный сайт региона со ссылкой на слова министра сельского хозяйства Алтайского края Александра Чеботаева.

По его словам, в целом с начала 2020 года из региона экспортировано уже более 100 тысяч тонн зерна. Также известно, что больше всего традиционно дешёвое алтайское зерно и подсолнечник покупал Казахстан, рапс — Китай, Монголия и Казахстан.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай сообщило, что в январе 2020 года на экспорт алтайского зерна и продуктов его переработки было выдано 1196 фитосанитарных сертификатов, а общий объем экспорта составил на 39,6 тыс. т.

Кстати, это значительно меньше, чем в январе 2019 года: тогда из Алтайского края на экспорт было отгружено 93 тыс. т. зерновых.

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