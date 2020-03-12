Пекин, , 12:30 — REGNUM Эпидемия коронавируса не повлияет на объем поставок природного газа из России в Китай, заявил 12 марта представитель министерства коммерции КНР Ли Синцянь.

По его словам, торговля между двумя странами в долгосрочной перспективе продолжит успешно развиваться без изменений в соответствии с существующей положительной тенденцией.

«Это касается и поставок газа из РФ по восточному трубопроводу», — сказал он на пресс-конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января 2020 года, главным партнёром во внешней торговле для России остался Евросоюз. На его долю пришлось 41,2% российского товарооборота, хотя годом ранее этот показатель составлял 43,4%. Для сравнения, на страны СНГ пришлось лишь 10,7% товарооборота РФ, на страны ЕАЭС — 7,6%, на страны АТЭС — 33,3%.

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