Москва, , 12:29 — REGNUM По итогам января 2020 года импорт новых легковых машин в Россию составил 9,9 тыс. единиц, что на 25% меньше, чем год назад. Об этом сообщается на сайте Федеральной таможенной службы РФ (ФТС).

Согласно информации ФТС России, в январе в Россию было ввезено новых легковых машин на сумму 266 млн долларов.

Стоит отметить, что импорт грузовых машин за отчётный период также снизился на четверть (26,6%), до 1,1 тыс. автомобилей. Суммарная стоимость ввезённых автомобилей за январь составила 81,4 млн долларов.

По данным Федеральной таможенной службы РФ, экспорт легковых машин из России в январе текущего года вырос на 19,7% и составил 101,6 тыс. экземпляров на общую сумму около 1,5 млрд долларов. При этом экспорт грузовых машин за первый месяц увеличился на 56,7% и составил порядка 600 авто на сумму 14,2 млн долларов.

Напомним, в прошлом году экспорт новых легковушек из России составил 109,4 тыс. авто, что на 16,7% больше по сравнению с экспортом 2018 года. За год автокомпании из РФ вывезли за границу новых машин на сумму около 1,6 млрд долларов (101,18 млрд рублей).

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