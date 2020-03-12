Москва, , 12:21 — REGNUM Нарастающая во всем мире эпидемия китайского коронавируса заставила многих россиян задуматься о том, как защитить себя и свою семью от инфекции. Вдобавок медики предупреждают о том, что на март придется пик эпидемии обычного гриппа. Снизить риск заражения поможет сочетание антивирусных препаратов с иммуномодуляторами типа «Кагоцела», говорит доктор медицинских наук, профессор Тихоокеанского государственного медицинского университета Александр Попов.

«Мы с коллегами проводили сравнительную оценку терапевтической эффективности лечения гриппа А (Н1N1) на большом количестве больных c использованием только прямых противовирусных препаратов — «Осельтамивира» и «Умифеновира», и этих же препаратов в комбинации с иммуномодулятором «Кагоцелом», — рассказал профессор Попов в интервью «Известиям» . — Оказалось, что комбинация препаратов приводила к более быстрому снижению температуры и исчезновению катаральных симптомов по сравнению с монотерапией. У пациентов реже наблюдались осложнения, например развитие пневмонии — главного опасного осложнения респираторной инфекции, которое иногда приводит к летальному исходу».

Медик также отметил, что обычные осложнения гриппа вроде пневмонии российские доктора традиционно лечат антибиотиками. Появившиеся в последнее время иммуномодуляторы заметно оптимизируют процесс лечения, способствуя более быстрому исчезновению кашля и интоксикации организма. При этом они эффективны против широкого спектра вирусов и не формируют у них резистентности, ставшей настоящим бичом антибиотиков.

Коснувшись появившихся в СМИ слухов о том, что иммуномодулятор «Кагоцел» может негативно влиять на репродуктивную функцию пациентов, Александр Попов назвал эти вбросы «недобросовестной информационной атакой» и «полным абсурдом с научной точки зрения».

«Все лекарства в России находятся под строжайшим контролем Росздравнадзора. Регулятор следит за их качеством и безопасностью, мониторит побочные эффекты и в случае необходимости может приостановить действие лицензии или инициировать процесс ее аннулирования», — пояснил профессор. Он также добавил, что принимать решения относительно мер защиты собственного здоровья нужно только по качественным и достоверным источникам информации, а при любом недомогании достаточно просто обратиться к врачу.

Напомним, что ранее депутат Государственной думы РФ Сергей Шаргунов просил Минздрав проверить слухи о том, что «Кагоцел» якобы не прошел всех предписанных законом испытаний. Министерство вскоре заверило парламентария, что данный препарат вполне легален и эффективен. А производители «Кагоцела» даже обнародовали закрытую обычно статистику отмеченных побочных реакций — как выяснилось, они наблюдаются в 0,0000905% от всех проданных упаковок лекарства и сводятся к банальной аллергии.