Санкт-Петербург, , 12:07 — REGNUM Раздача денег малому бизнесу не помогает и помогать не может, нынешние меры поддержки малого предпринимательства в России неэффективны, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 12 марта, глава петербургской Ассоциации промышленников и предпринимателей Сергей Фёдоров, комментируя высказывания президента России Владимира Путина.

Как сообщалось ранее, Путин в интервью ТАСС заявил, что российские власти «пытаются делать то, что в странах с развитой рыночной экономикой имеет место быть» — «возле крупных компаний работают десятки, а то и сотни маленьких предприятий, которые обслуживают интересы крупных компаний».

«Мы, по сути, заставляем наши крупные компании, особенно с государственным участием, обеспечивать заказ для малых предприятий, счёт идёт на триллионы уже, и это реально, это заработало», — отметил президент. Структура малого бизнеса начала меняться, теперь он стал не только торговым, есть и научный, и производственный, высокотехнологичный малый бизнес, и процесс идет «достаточно эффективно», добавил Путин.

« Складывается впечатление, что президент не обладает объективной информацией о среде обитания малого бизнеса. Действительно, есть федеральная программа поддержки малого предпринимательства. Но ее, судя по тому, как она написана, писали люди, живущие в Москве и видящие малый бизнес из окна своего автомобиля представительского класса.

Малому бизнесу у нас помогают приблизительно так же, как и большому. Выделяются деньги, они доходят до регионов и перераспределяются местными властями в пользу тех компаний, которые наиболее эффективно показали чиновникам, что им нужны деньги. К тому же владельцы этих небольших компаний зачастую, скажем так, связаны с самими чиновниками и с руководителями компаний крупных.