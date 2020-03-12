Санкт-Петербург, 12 марта 2020, 12:07 — REGNUM Раздача денег малому бизнесу не помогает и помогать не может, нынешние меры поддержки малого предпринимательства в России неэффективны, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 12 марта, глава петербургской Ассоциации промышленников и предпринимателей Сергей Фёдоров, комментируя высказывания президента России Владимира Путина.
Как сообщалось ранее, Путин в интервью ТАСС заявил, что российские власти «пытаются делать то, что в странах с развитой рыночной экономикой имеет место быть» — «возле крупных компаний работают десятки, а то и сотни маленьких предприятий, которые обслуживают интересы крупных компаний».
«Мы, по сути, заставляем наши крупные компании, особенно с государственным участием, обеспечивать заказ для малых предприятий, счёт идёт на триллионы уже, и это реально, это заработало», — отметил президент. Структура малого бизнеса начала меняться, теперь он стал не только торговым, есть и научный, и производственный, высокотехнологичный малый бизнес, и процесс идет «достаточно эффективно», добавил Путин.