Москва, , 12:00 — REGNUM У экономики России большой запас прочности. Об этом 12 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

Глава правительства отметил, что у страны «сейчас большой запас прочности». Так, золотовалютные активы Банка России превысили 570 млрд долларов, и в более чем в 10 трлн рублей оценивается объём ликвидных средств Фонда национального благосостояния.

«И даже при устойчиво низких ценах на нефть компенсации бюджетных потерь этих средств нам хватит на много лет», — сказал Мишустин.