Москва, 12 марта 2020, 11:50 — REGNUM Законопроект об индивидуализации ОСАГО повысит тарифы для 15% водителей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта, такую возможность допустил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).
«Законопроект устанавливает более благоприятный режим. Если водитель добросовестно водит автомобиль, не нарушает Правила дорожного движения (ПДД) не попадает в ДТП, для таких граждан тарифы будут ниже. Если же водитель постоянно нарушает Правила дорожного движения, и если он попадает в ДТП, то для таких — как говорит статистика, около 15% — тарифы будут выше», — сказал Аксаков.
Госдума в первом чтении обсудит законопроект об индивидуализации тарифов ОСАГО.
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