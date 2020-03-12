Москва, , 11:28 — REGNUM Паника, посеянная в обществе из-за коронавируса, в любом случае сократит туристические поездки в Турцию, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк, комментируя предложение турецких властей отложить начало туристического сезона.

«Поскольку ситуация с короновирусом остаётся не стабильной, то большинство стран мира пытается обезопасить своё население от вспышки данной болезни. Некоторые страны закрывают границы от граждан других стран.

Перенесение в Турции туристического сезона с марта на конец апреля, более чем ожидаемо, поскольку готовность медицинских учреждений, например, в Москве, продержится, ещё минимум, шесть недель.

Соответственно можно предположить, что туристический сезон в Турции может отодвинуться на неопределённый период времени.

Финансовые потери туристического бизнеса, естественно неизбежны и являются следствием сложившейся ситуации», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Турции рекомендовали отелям отложить начало туристического сезона в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

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