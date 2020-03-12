Москва, , 11:24 — REGNUM В нынешний мировой экономический кризис каждая страна будет выживать в одиночку. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта, об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

Парламентарий напомнил, что еще в 2018 году прогнозировал экономический кризис.

«Грядет тяжелейший мировой экономический кризис, причём его отличие от предыдущих кризисов будет состоять в том, что если раньше действовал такой механизм, как в ВТО, действовало международное право, то теперь все эти механизмы деформированы, а международное право просто сведено на нет, поэтому каждая страна будет выживать в одиночку», — отметил Макаров.

Парламентарий обратил внимание на то, что все эти годы РФ проводила ответственную бюджетную денежно-кредитную политика, которую отстаивала в Государственной думе парламентское большинство».

«Сегодня это позволяет нам говорить о том, что все социальные обязательства государства, несмотря на все эти внешние обстоятельства, будут выполнены. Они гарантированно не только в этом году, они гарантированы на весь период бюджета (три года), и за самом деле, выходят за пределы того срока трехлетнего срока, который установлен бюджетом», — сказал он.