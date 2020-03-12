Санкт-Петербург, , 11:24 — REGNUM Туристический сезон 2020 года может оказаться для России провальным, объем продаж снизился вчетверо, граждане отказываются от туров и занимают выжидательную позицию, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 12 марта, член правления Альянса туристических агентств Ирина Семёнова, комментируя возможный перенос начала туристического сезона в Турции.

Как сообщалось ранее, министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой призвал отельеров перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля из-за угрозы распространения коронавируса. Кроме того, в ряде европейских стран из-за угрозы распространения болезни введены транспортные ограничения и ограничения на доступ туристов.

« Само сообщение о возможном переносе начала туристического сезона в Турции для нашего рынка большой роли не играет. Туристический поток из России и так начинал следовать в Турцию примерно в конце апреля.

Влияние коронавируса и вызванных им ограничений на отрасль очень заметно. Объемы продаж очень сильно снизились — в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, в четыре раза. Люди заняли выжидательную позицию, много заявок аннулируется, даже по тем направлениям, в отношении которых еще нет рекомендаций к закрытию.

Кроме коронавируса, негативное влияние оказывает и снижение курса рубля. К примеру, часть клиентов не стали доплачивать за ранее забронированные туры, поскольку речь теперь идет о совсем других суммах.