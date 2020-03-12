Вашингтон, , 11:25 — REGNUM Коронавирус стал причиной вывода $41,7 млрд с рынков акций и облигаций развивающихся стран. С конца января такой объём средств вывели иностранные инвесторы, сообщает 12 марта газета Financial Times со ссылкой на Институт международных финансов (IIF).

Вывод средств последовал за реакцией мировых фондовых бирж на распространение коронавируса нового типа. Отток стал вдвое большим, чем зафиксированный в сентябре 2008 года на фоне мирового финансового кризиса. Тогда критический период длился 51 день, напомнил ведущий экономист IIF Робин Брукс.

Отток столь значительных средств означает еще одно значительное ужесточение финансовых условий для развивающихся рынков, отметил Брукс.

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