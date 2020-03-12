Москва, , 11:14 — REGNUM Зарубежные туроператоры и туристы отменяют практически все заявки на туры в Россию с марта по май из-за коронавируса, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Общая стоимость аннулированных заявок на период с марта по май 2020 года уже сейчас составляет не менее 500 млн рублей», — говорится в сообщении.

Речь идет об отмене поездок для примерно 15 тыс. иностранных туристов и практически полной остановке продаж, уточнили в АТОР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе подчеркнула, что текущие события затрагивают не только туроператоров, но и все сегменты отрасли: отельный бизнес, перевозчиков, все категории потребителей — от детского до делового туризма.

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