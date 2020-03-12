Ростов-на-Дону, , 11:09 — REGNUM В посёлке Целина Ростовской области земельные участки, предназначенные для строительства жилья многодетным семьям, оснастят коммуникациями. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

Из региональной казны и муниципального бюджета выделено свыше 16 млн рублей на разработку проектов комплексной застройки развивающихся районов населённого пункта. В райцентре ожидается строительство 8,4 км автодорог и 8,9 км инженерных сетей, что позволит многодетным семьям развернуть строительство жилья.

ИА REGNUM ранее сообщало, что проблема с коммуникациями на территории земельных участков льготной категории существует не первый год. В течение трёх лет на Дону выделят 2,2 млрд рублей на оснащение территорий инженерными сетями. Ранее администрация Неклиновского района объявила поиск подрядчика на «строительство инженерной инфраструктуры микрорайона для многодетных семей в селе Троицкое». Стоимость работ оценивается в 110 млн рублей.

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