Москва, , 11:07 — REGNUM Значительное снижение ключевых индексов при открытии российского фондового рынка произошло второй раз за неделю. Это следует из данных торгов 12 марта, которые проходят на фоне объявления пандемии коронавируса и мер против заболевания, принятых властями США.

Так, в 10:03 мск индекс Мосбиржи показал падение на 4,6% — до 2378,15 пункта. Это значение стало наименьшим с января 2019 года. Индекс РТС падал на 6,8% — до 1011,98 пункта.

На этом фоне произошло снижение курса рубля к доллару США и евро. Доллар подорожал до 74,1 рубля, евро — до 83,37 рубля. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года подешевел на 5,2% и стал стоить $33,94 за баррель.

Акции таких компаний как «Мечел», «Аэрофлот», «М.Видео», АФК «Система», «Ростелеком», «Русгидро», Интер РАО, ФСК ЕЭС, «Лукойл», «Магнит», «Роснефть», «Газпром» показали падение, как и ценные бумаги Сбербанка и ВТБ. Подросли в цене акции «Акрона», Polymetal и привилегированные акции «Сургутнефтегаза».

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