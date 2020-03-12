Санкт-Петербург, , 11:00 — REGNUM По итогам февраля 2020 года автодилеры Санкт-Петербурга реализовали 6893 автомобиля, что на 8% больше прошлогоднего результата за аналогичный период. Об этом 12 марта сообщает «Автостат Инфо».

Больше всего на автомобильном рынке Санкт-Петербурга в феврале текущего года было продано иномарок — 6273 экземпляра. Это на 9% больше, чем в феврале 2019 года. Таким образом доля продаж иномарок в Санкт-Петербурге выросла до 91%.

Что же касается машин российских марок, то дилерам в феврале удалось реализовать только 620 автомобилей, что на 1,4% меньше результата прошлого года. Соответственно доля отечественных машин уменьшилась до 9%.

Всего за два первых месяца 2020 года в Санкт-Петербурге было реализовано 12 254 новых автомобилей — на 12% больше продаж за аналогичный период прошлого года.

Напомним, в 2019 году на петербургском автопредприятии Toyota было собрано 74,8 тыс. машин. Это на 1,5% больше, чем в 2018 году.

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