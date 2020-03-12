Гонконг, Китай, , 10:53 — REGNUM Гонконгская фондовая биржа потеряла 962,55 пункта или 3,81% при закрытии утренних торгов 12 марта даже несмотря на позитивные отчеты властей Китая о преодолении пика эпидемии коронавируса в стране, сообщает агентство Синьхуа.

Торги завершились на отметке 24 269,06 пункта. В связи с шоковым обрушением цены на нефть, индекс Hang Seng открыл торги с падением на 2,27% или на отметке 24 657,67 пункта, после чего потерял сразу же 4%, опустившись до 24 117,94 пункта. Данный показатель стал самым слабым с апреля 2017 года.

Авиационный сектор упал более всего от приостановки после того, как США заявили о приостановке приема рейсов из стран Европы в ближайшие 30 дней начиная с 13 марта. Главный гонконгский авиаперевозчик Cathay Pacific потерял на бирже 3% капитализации. Акции интернет-компании Tencent обвалились на 4%, в то время как банковский гигант HSBC потерял более 3%.