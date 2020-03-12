Эр-Рияд, , 10:51 — REGNUM Национальная судоходная компания Саудовской Аравии Bahri предварительно зафрахтовала 14 супер-танкеров для доставки сырой нефти клиентам по всему миру. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Отмечается, что эти заказы является дополнением к собственному флоту компании из 42 VLCC, который в основном используется для доставки саудовской нефти клиентам по всему миру.

Также отмечается, что ставки танкеров VLCC по маршруту между Ближним Востоком и Китаем выросли более чем в два раза — до $100 тыс. 11 марта. При этом ещё в понедельник, 9 марта, цена составляла примерно $30 тыс. — $40 тыс. в день.

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Добавим, что The Splash сообщало о росте ставок суб-фрахта крупнейших нефтяных танкеров VLCC 11 марта свыше $200 тыс. США в сутки. Это произошло на фоне ажиотажного спроса на танкеры в условиях разворачивающейся нефтяной войны между Саудовской Аравии и Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco намерена увеличить поставки нефти до 12,3 млн баррелей в сутки как для клиентов внутри королевства, так и за его пределами. Отмечается, что поставки сырой нефти будут на 300 тысяч баррелей в сутки выше максимальной производственной мощности компании.