Нижний Новгород, , 10:43 — REGNUM В арбитраж Нижегородской области поступил банкротный иск к строительному ООО «Нижегородспецгидрострой», созданному из одноимённого ЗАО в августе 2015 года. Полный «однофамилец» компании-ответчика является застройщиком амбициозного проекта — ЖК класса de-luxe на площади Минина и Пожарского в центре Нижнего Новгорода. У обоих компаний один и тот же директор, владеющий в них контролирующей долей. Иск о банкротстве пока не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Банкротный иск от нижегородского ООО «Промсвет» поступил к ООО «Нижегородспецгидрострой» 10 марта 2020 года. Сумма претензий — 4 851 961,69 рубля. В апреле 2020 года также будет рассмотрен гражданский иск «Промсвета» к строителям на сумму более 377 тыс. рублей.

По данным ЕГРЮЛ, ответчик учреждён путём преобразования из одноимённого ЗАО в августе 2015 года. Уставный капитал компании — 10 млн рублей. Директор и владелец 56,82% доли — Пётр Буйный. Помимо него, 20,02% доли принадлежит Андрею Буйному. В состав участников данной компании всего входят 42 физлица.

Примечательно: у Петра Буйного также есть доля в 96% в ООО с абсолютно аналогичным названием, но с уставным капиталом 200 тыс. рублей. Второе ООО «Нижегородспецгидрострой» учреждено в феврале 2015 года для работ в строительстве. Совладелец оставшейся части доли — Евгения Буйная. У данного застройщика есть разрешение на застройку участка на площади Минина и Пожарского в центре Нижнего Новгорода, срок действия которого не истёк. Жилой дом планируется de-luxe класса. В нём предполагается от шести до восьми этажей на 39 жилых помещений.