Казань, , 21:24 — REGNUM Экоактивисты со всей республики примут участие в онлайн-игре в формате квеста с 13 апреля по 15 мая 2020 года. По данным минэкологии Татарии, приглашаются команды учащихся школ, вузов и ссузов в возрасте от 14 лет, количество игроков по 6−8 человек.

Планируется составить маршрутную карту квеста, продвигаясь по которой игроки внесут свой вклад в экологию окружающего мира.

«ЭКВЕСТ» — это увлекательное путешествие команды в удивительный мир природы и экологических знаний. В течение месяца участники квеста будут получать в онлайн режиме различные творческие и практические задания, направленные на защиту природного наследия Татарии и развития экологической культуры среди его населения.

Организаторами экоквеста выступает молодежное экологическое движение республики «Будет чисто» при поддержке минэкологии Татарии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Татария подписала соглашение с Федеральным оператором по обращению с отходами I и II классов опасности ФГУП «РосРАО», направленное на создание условий по безопасному и эффективному ресайклингу отходов и ликвидации объектов накопленного экологического вреда в республике.

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