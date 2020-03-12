Москва, , 10:01 — REGNUM В России начала меняться структура малого бизнеса. Теперь он не только торговый, не только киоски и палатки открываются, он стал более высокотехнологичным. Об этом президент РФ заявил в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

Читайте также: Путин: Малый и средний бизнес успешно развивается

По слова Путина, сейчас есть уже и научный бизнес, и производственный малый бизнес, высокотехнологичный малый бизнес. Такие компании работают эффективно, растет экспорт российских товаров и услуг.

«Движение в этом направлении, к сожалению, очень медленное, но в принципе малый бизнес находится на правильном пути», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин заявлял, что малый бизнес в стране успешно развивается.

Читайте также: Путин отметил рост вклада малого бизнеса и фермеров в показатели АПК