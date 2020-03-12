Село Архыз, Карачаево-Черкесия, , 09:58 — REGNUM В Карачаево-Черкесии увеличился номерной фонд гостиниц на всесезонном туристско-рекреационном комплексе «Архыз». На северном склоне курорта открыли новый отель «Flora Boutique — Hotel & Spa», сообщили 12 марта в пресс-службе АО «Курорты Северного Кавказа».

Гостиница расположена на высоте 1650 метров. В ней 33 номера разного уровня комфортности. Одновременно разместиться в отеле смогут 80 человек.

Гостиница обеспечена развитой инфраструктурой. Гостей накормят и разместят их машины — здесь имеются ресторан европейской кухни и парковка на 30 мест. Кроме того, планируется открытие бассейнов, тренажерного зала, кабинета массажа и турецкой бани-хамама.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году подали заявки на участие в строительстве гостиниц на курорте «Архыз» два инвестора ООО «Курорт Инвест» и ООО «Парадайс». Они планировали вложить в создание номерного фонда на туркомплексе около 1 млрд рублей. На эти средства будут построены гостиничный комплекс «Пять гор» и восемь шале на южно-ориентированном склоне туристической деревни «Романтик».