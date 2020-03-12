Москва, , 09:50 — REGNUM В Москве 12 марта начался приём заявок на участие в ежегодном конкурсе «Бюджет для граждан». Об этом сообщает пресс-служба департамента финансов столицы.

«Главная цель — в доступной форме рассказать об общественных финансах, лучших практиках представления информации о бюджете Москвы, а также поделиться опытом грамотного ведения личного и семейного бюджета», — говорится в сообщении.

Отмечается, что участником конкурса могут стать все желающие от учеников школ до эксперта в сфере финансов. Организаторы предлагают в свободной форме подготовить проекты, которые помогут горожанам повысить уровень финансовой грамотности.

Конкурс проходит уже семь лет, в 2020 году его дополнят новые номинации.