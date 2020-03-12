Пермь, , 09:45 — REGNUM На обновление лесопожарной техники и оборудования Пермского края в ближайшие три года (2020−2022 гг.) выделяют 260 млн рублей. Финансирование осуществляется из краевого и федерального бюджетов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

В 2020 году на обновление спецавтопарка предусмотрено 74 млн рублей. В частности, для Ныробского авиаотделения и Чердынской лесопожарной станции планируют приобрести бульдозер и парашютное снаряжение на 10 млн рублей.

На территории Чердынского городского округа 1,8 млн га лесов занимают так называемые транспортно недоступные леса. Для ликвидации пожаров на этих территориях задействуют парашютистов-десантников.