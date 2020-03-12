Нур-Султан, , 09:42 — REGNUM Заседание технического комитета экспертов стран ОПЕК+ может пройти в режиме селектора из-за ситуации с коронавирусом, заявил министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев.

Он напомнил, что встреча запланирован на 18 марта.

«На сегодняшний день ещё планируется, рассматривается проведение, но вместе с тем планируется проведение в режиме селектора, через телесвязь», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, коронавирус уже заразил более 119 000 человек в более чем 110 странах мира, вызвав 4300 случаев смерти и причинив огромный экономический ущерб.

Между тем есть предположения, что вирус, первоначально поразивший Китай, возможно, является формой биологической войны.

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