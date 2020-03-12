Чебоксары, , 09:37 — REGNUM Чувашские газовики в связи с очередным ростом просроченной задолженности за поставленный газ просят власти принять новые тарифные решения. Это предложение поддерживают и отдельные муниципалитеты, где выросли долги, считая нынешние тарифы экономические необоснованными. Об этом говорилось на правительственной комиссии по вопросам расчётов за поставленные топливно-энергетические ресурсы, сообщается на официальном портале органов власти Чувашии.

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» Кияметдин Мифтахутдинов отметил, что с начала года просроченная задолженность выросла на 169,6 млн рублей. Он считает, что для решения вопроса необходимо разработать новый график погашения задолженности за поставленный газ, подкрепив его «необходимыми источниками его исполнения в виде новых тарифных решений, субсидий, средств реализации имущества», говорится в релизе.

Главного газовика республики поддержал руководитель администрации Аликовского района Александр Куликов, обратив «внимание на экономически необоснованные тарифы, не покрывающие реальные затраты на производство тепловой энергии». Отметим, что Аликовский район был назван в числе муниципалитетов, где произошёл значительный рост просроченных долгов за газ в 2020 году.

Врио главы Чувашии Олег Николаев поручил госслужбе по тарифам совместно с минстроем проанализировать экономическую обоснованность тарифов для теплоснабжающих организаций в разрезе каждого муниципалитете, учитывая нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям.

По данным госслужбы по тарифам и конкурентной политике Чувашии, в первом полугодии 2020 году в республике тариф на природный газ для населения остался на уровне 2019 года и составляет 5,72 рублей за куб. метр.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в 2019 году «удалось приостановить» рост долгов за газ, но в 2020 году муниципалитеты снова стали наращивать задолженность: с начала года просроченные долги выросли почти на 170 млн рублей и достигли почти 2,5 млрд рублей задолженности.

Напомним, в феврале 2020 года на планёрке в правительстве руководитель республики Олег Николаев при обсуждении долгов за газ подчеркнул, что необходимо комплексное реформирование отрасли, в том числе через замену котельных и других элементов коммунального хозяйства.

«Тема важная, отдельные районы уже нашли возможность двинуться по пути уменьшения задолженности за потребляемый газ. Другие муниципалитеты, невзирая на существенную помощь и поддержку со стороны республики, ничего не делают с точки зрения внутренней мобилизации и организации реформирования процесса оказания услуг населению в области жилищно-коммунального хозяйства», — отметил Николаев.

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