Нур-Султан, , 09:37 — REGNUM Ценные бумаги на сумму $1 млрд планирует разместить Казахстан на российском рынке. Об этом 12 марта заявил журналистам заместитель премьер-министра — министр финансов республики Алихан Смаилв.

По его словам, власти Казахстана планируют выпустить программу заимствований в первой половине 2020 года. Смаилов уточнил, что на первом этапе будет выпущено $500 млн. «Если спрос будет хороший, цены будут хорошие, то до $1 млрд», — сказал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля министр финансов Казахстана Алихан Смаилов заявил, что республика планирует выйти на российский рынок облигаций до апреля 2020 года. Смаилов считает, что на российском рынке меньше валютные риски.

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