Пенза, , 09:49 — REGNUM Губернатор области Иван Белозерцев в ходе встречи с представителем экспортёра — первым замом гендиректора компании «РусГрейн» Михаилом Петровым обсудили отправку второго контейнерного поезда с растительным маслом со станции Пенза-II в КНР. Как сообщают в региональном правительстве, губернатор поддержал возможность заключения контрактов с сельхозпроизводителями подсолнечника, рапса, сои для их переработки и дальнейшего экспорта.

Объём экспорта в Китай, Среднюю Азию, Прибалтику пензенских растительных масел в 2019 году составил 3,8 тыс. тонн на сумму 2,8 млн долларов США. На территории специальной экономической зоны Чунцин компания владеет складами для насыпных грузов и складами-холодильниками, которыми управляет совместное российско-китайское предприятие.

Первый поезд из 100 контейнеров с 2 тыс. тонн подсолнечного и рапсового масла из Пензенской области в Чунцин отправился 28 ноября 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сразу два предприятия в Башкирии получили право на экспорт товаров в Китай. Главное таможенное управление КНР аттестовало ООО «Элеватор» и ООО «Чишминский МЭЗ».

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