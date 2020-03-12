Махачкала, , 09:37 — REGNUM Поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Дагестана в 2019 году выросли к уровню предыдущего года на 8%. Об этом накануне, 11 марта, заявил полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка в ходе состоявшегося в Махачкале совещания по вопросам социально-экономического развития региона, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе полпредства.

Было сказано, что консолидированный бюджет Дагестана за 2019 год исполнен на 112,5% к уровню 2018 года. Поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет республики за прошлый год составили 108% к годовым назначениям. Дотационность бюджета региона в 2019 году составила немногим более 55%.

По данным полпреда, положительный результат отмечен в сфере строительства Дагестана. Динамика объема работ, выполненных по этому виду деятельности, составила в 2019 году 115%, восстановив свои позиции после спада 2018 года. За прошлый год улучшили жилищные условия более 22 тыс. семей.

Позитивную динамику, по словам Чайки, демонстрирует и отрасль сельского хозяйства Дагестана. Индекс производства в этом секторе экономики составил около 101,4%, причем положительные показатели достигнуты как в животноводстве (101,5%), так и в растениеводстве (101,2%).

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