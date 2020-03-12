Тюмень, 12 марта 2020, 09:35 — REGNUM Тюменские предприниматели жалуются на срыв поставок сырья и комплектующих из Китая. Об этом сообщает «Вслух.ру».
У тюменской компании по производству моющих средств складских запасов может хватить до июня. Поставки срываются из-за коронавируса. Переход на российские аналоги ухудшит качество товара, говорят бизнесмены.
Тюменский завод по изготовлению медицинских изделий дожидается нового оборудования из Китая, чтобы выполнить госзаказ, который на грани срыва.
Серьёзные проблемы у туристического бизнеса, который по оценке предпринимателей теряет около 40% прибыли. Однако новый виток развития приобрёл внутренний туризм. Клиенты стали приглядываться к экотуризму, горнолыжному и санаторному отдыху.