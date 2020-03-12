Тюмень, , 09:35 — REGNUM Тюменские предприниматели жалуются на срыв поставок сырья и комплектующих из Китая. Об этом сообщает «Вслух.ру».

У тюменской компании по производству моющих средств складских запасов может хватить до июня. Поставки срываются из-за коронавируса. Переход на российские аналоги ухудшит качество товара, говорят бизнесмены.

«Цены не повысятся, но худшее качество в первую очередь отразиться на клиентах. Это репутационные риски. Нет такого мыла, которое смогло бы отмыть репутацию», — считает производитель моющих средств.

Тюменский завод по изготовлению медицинских изделий дожидается нового оборудования из Китая, чтобы выполнить госзаказ, который на грани срыва.

Серьёзные проблемы у туристического бизнеса, который по оценке предпринимателей теряет около 40% прибыли. Однако новый виток развития приобрёл внутренний туризм. Клиенты стали приглядываться к экотуризму, горнолыжному и санаторному отдыху.