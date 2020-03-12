Южно-Сахалинск, , 09:31 — REGNUM На санкционированный митинг против повышения цен на автомобильное топливо выйдут жители Сахалина.

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Заявку граждан на проведение уличной акции одобрила мэрия островной столицы Южно-Сахалинска. Заявку в мэрию подали общественные активисты после очередного повышения цен на бензин и дизельное топливо.

«После каждого повышения цен на топливо плавно повышаются цены на продукты. Валерий Лимаренко сказал, что не может повлиять на ценообразование. Поэтому мы хотим собрать подписи и отправить в главный офис «Роснефти» в Москве», — привело слова председателя регионального общественного движения «Гражданская позиция регион 65» Нины Ермаковой АСТВ.

Как сообщало ИА REGNUM, автомобильное топливо дорожало на Сахалине несколько раз в 2019 году, а с начала 2020 года цены повышались трижды.