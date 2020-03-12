Вашингтон, , 09:44 — REGNUM Мировые рынки отреагировали падением на введение президентом США Дональдом Трампом запрета на полеты в страны Евросоюза. Об этом 12 марта сообщает Reuters.

По данным журналистов, фьючерсы S&P 500 упали более чем на 3%, японская Nikkei и австралийский S&P/ ASX 200 потеряли свыше 4%. Американский доллар подешевел на 1% по отношению к японской иене.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Белого дома Трамп ввел месячный запрет на авиаперелеты в США в связи с угрозой распространения коронавируса.

Трамп попытался смягчить удар по рынкам, заявив, что 30-дневное ограничение на поездки из Европы не затронет торговлю, о чём должны знать все страны и предприятия.

Читайте ранее в этом сюжете: США на месяц закрывают въезд из Европы из-за коронавируса