Чебоксары, , 09:13 — REGNUM В Чувашии в 2019 году «удалось приостановить» рост долгов за газ, но в 2020 году муниципалитеты снова стали наращивать задолженность: с начала года просроченные долги выросли почти на 170 млн рублей. Такие данные приведены на правительственной комиссии по вопросам расчётов за поставленные топливно-энергетические ресурсы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе врио главы Чувашии.

Главным вопросом обсуждения стали долги за газ. По информации генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» Кияметдина Мифтахутдинова, «в 2019 году рост задолженности удалось приостановить, обеспечив небольшое погашение». В результате на 1 января 2020 года долги составили 2,3 млрд рублей.

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Но затем задолженность снова пошла в рост: с начала года долги возросли на 169,6 млн рублей. Таким образом, чувашские потребители задолжали газовикам почти 2,47 млрд рублей. Отмечается, что более всего нарастили долги Аликовский, Красноармейский, Красночетайский, Марпосадский, Урмарский, Цивильский, Чебоксарский, Шумерлинский, Ядринский районы, города Алатырь и Чебоксары.

По данным газовиков, 79% долгов приходится на теплоснабжающие организации республики. При этом ряд из них находятся в стадии банкротства. Это ООО «Коммунальные технологии» (долг за газ — 1,6 млрд рублей), МУП «Теплоэнерго» в Шумерле (123 млн рублей), ООО «Теплоэнерго» в Мариинском Посаде (11,6 млн рублей), МУП «Коммунальник» в Шумерле (4,9 млн рублей).

Напомним, по итогам совещания правительственной комиссии, которая состоялась в декабре 2019 года, муниципалитетам было поручено актуализировать планы мероприятий по погашению задолженности и обеспечить своевременную оплату текущего потребления, активизировать претензионно-исковую работу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии на 1 ноября 2019 года просроченная задолженность организаций за поставку топливно-энергетических ресурсов составляла 3 млрд 8 млн рублей. Это на 12,1% меньше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Напомним, на 1 мая 2019 года общая задолженность предприятий ЖКХ по оплате поставщикам за услуги газо-, тепло‑ и электроснабжения составляла 3,56 млрд рублей.

В 2019 году из республиканского бюджета Чувашии бюджетам Козловского района, Алатыря и Шумерли выделено 80,2 млн рублей на погашение просроченной задолженности за газ, ещё 21,6 млн рублей было предусмотрено в муниципальных бюджетах.