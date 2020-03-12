Уфа, , 09:12 — REGNUM Российский нефтегазохимический форум и XXVIII международная специализированная выставка «Газ. Нефть. Технологии» пройдут в Уфе. Соответствующее распоряжение правительства Башкирии опубликовано 12 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, который подписал глава республики Радий Хабиров, мероприятия пройдут с 26 по 29 мая для «содействия технологической интеграции и использования отечественного потенциала для инновационного развития ключевых отраслей экономики Башкортостана».

Напомним, что в 2019 году Российский нефтегазохимический форум и выставку «Газ. Нефть. Технологии» в Уфе посетили представители свыше 350 компаний из 37 субъектов РФ и десяти иностранных государств.

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