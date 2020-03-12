Махачкала, , 09:03 — REGNUM Среднемесячная заработная плата в Дагестане за 2019 год выросла по сравнению с предыдущим годом почти на 8% и составила 27 тыс. рублей. При этом она остается в 1,7 раза ниже среднего показателя по стране. Об этом 11 марта заявил полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка в ходе состоявшегося в Махачкале совещания по вопросам социально-экономического развития региона, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе полпредства.

По славам Чайки, остается в республике напряженной и ситуация с задолженностью по заработной плате. Так, по состоянию на конец января 2020 года ее размер составил 74 млн рублей.

«Прошу взять данные вопросы на контроль, поскольку заработная плата — основной источник доходов населения, ее уровень и своевременность выплаты являются одними из важнейших показателей качества жизни населения», — сказал Чайка.

Полпред также назвал достаточно высоким уровень безработицы в Дагестане — на 1 января текущего года он составил 13%. По его данным, более 200 предприятий предоставили в органы государственной службы занятости населения республики сведения о предстоящем увольнении 3,5 тыс. работников. Чайка подчеркнул, что это очень серьезная проблема, над решением которой необходимо работать.

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