Петропавловск-Камчатский, , 08:30 — REGNUM На Камчатке есть работники, которым платят миллион рублей в месяц.

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Как выяснил Росстат по запросу агентства Ридус, Камчатка вошла в ТОП-10 регионов России, где можно зарабатывать по 1 млн рублей в месяц. На полуострове таких работников насчитывается 108 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине насчитывается 352 работника, зарабатывающих в месяц 1 млн и более рублей. А пенсионеров Сахалина признали самыми богатыми на Дальнем Востоке. Средняя пенсия на островах составляет 20,5 тыс. рублей.