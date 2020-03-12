Пермь, , 08:23 — REGNUM Прокуратура Пермского края покупает квартиру в Перми. Объявление об аукционе размещено на портале zakupki.gov.ru.

Начальная (максимальная) цена лота составляет 4,85 млн рублей. Покупка финансируется из федерального бюджета.

Согласно условиям техзадания, прокуратуре нужна квартира площадью более 75 квадратных метров в многоэтажном (не менее 16 этажей) доме, который введен в строй не ранее 2018 года. Жилье должно находиться не дальше 3,5 километра от здания прокуратуры Пермского края, которое расположено на пересечении ул. Луначарского и Компроса.

В прокуратуре отметили, что жилье приобретается в качестве служебной квартиры для нуждающихся работников. А подобные закупки проводятся ежегодно, сообщает портал 59.ru.