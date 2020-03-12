Южно-Сахалинск, , 08:26 — REGNUM Более 300 жителей Сахалина в месяц зарабатывают по 1 млн рублей и более.

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Росстат по запросу агентства Ридус, подготовил информацию о самых высоких и самых низких заработных платах в России. Согласно выводам ведомства, Сахалинская область вошла в ТОП-10 регионов страны, где имеются работники, зарплата которых составляет в месяц 1 млн и более рублей. В островном регионе таких 352 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, пенсионеров Сахалина признали самыми богатыми на Дальнем Востоке. Средняя пенсия на островах составляет порядка 20,5 тыс. рублей.