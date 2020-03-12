Чебоксары, , 08:08 — REGNUM В Арбитражном суде Чувашии продолжается рассмотрение дела о банкротстве ООО «Коммунальные технологии» (КТ), в рамках которого оспариваются сделки. 10 марта поступило два заявления, по которым оспариваются сделки на общую сумму 18,75 млн рублей, ответчиками выступают два человека, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

18 марта в Чебоксарах состоится заседание комитета кредиторов ООО «Коммунальные технологии». Конкурсный управляющий представит отчёт о своей работе и информацию о финансовом состоянии должника, ходе процедуры конкурсного производства. Кроме того, он проинформирует о проведенном им анализе сделок КТ, подлежащих оспариванию в Арбитражном суде Чувашии, с требованием о признании их недействительными.

Между тем, по ряду сделок уже подготовлены судебные иски. Так, 10 марта в Арбитражный суд Чувашии поданы два заявления. В одном из них речь идёт о признании недействительными действия по выплате денежных средств Дмитрию Крюкову на общую сумму 9 776 953 рублей 86 копеек. В другом заявлении суд просят признать недействительными действия по выплате денежных средств Игорю Бренштейну — общая сумма составляет 8 977 959 рублей 1 копейку.

Если суд удовлетворит данные требования, то ответчики должны будут вернуть полученные средства, которые затем поступят в конкурсную массу КТ.

Как сообщало ИА REGNUM, ООО «Коммунальные технологии» было признано банкротом в октябре 2019 года. Компания была зарегистрирована 6 ноября 2003 года, основную деятельность вела с 2006 года.

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