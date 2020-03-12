Магадан, Магаданская область, , 08:12 — REGNUM Вице-премьер РФ Юрий Трутнев остался доволен социально-экономическим развитием Магаданской области.

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Проехав по всем объектам и стройкам региона, Трутнев отметил, что регион значительно вырвался вперёд, пишет «Магаданская правда».

"Хорошее впечатление, потому что есть движение. Магадан — непростая территория. Мы когда проезжаем по многим территориям и смотрим, как используются федеральные деньги, в том числе средства, направленные на развитие центров экономического роста, мы так губернаторов трясём, потому что они постоянно чуть-чуть опаздывают. А Сергей Носов всё сделал на полгода раньше. Кто-то будет уходить вперед, кто-то отставать. Магадан сегодня начинает опережать и это здорово», — похвалил колымского главу полпред Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта 2020 года зампредседателя правительства РФ Юрий Трутнев прибыл с рабочей поездкой на Колыму.