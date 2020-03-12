Чебоксары, , 07:46 — REGNUM Арбитражный суд Чувашии вынес решение по делу о привлечении к субсидиарной ответственности минюста за долги банкротного ОАО «Чувашавтодор». Речь шла об ответственности в размере более 1 млрд рублей. Суд отказал в удовлетворении, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заявление подал конкурсный управляющий «Чувашавтодора» Евгений Добрынин. Он просил суд привлечь солидарно министерство юстиции и имущественных отношений Чувашии и Дмитрия Пулатова к субсидиарной ответственности по обязательствам должника и о взыскании с них 1 040 727 008 рублей 45 копеек. В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, выступило министерство финансов Чувашии.

4 марта Арбитражный суд Чувашии вынес определение, отказав в удовлетворении требований. Это решение может быть обжаловано.

Отметим, 100% акций «Чувашавтодора» находятся в государственной собственности Чувашской Республики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Чувашавтодор» был признан банкротом в мае 2016 года. Это было крупнейшее и старейшее дорожно-строительное предприятие региона с 85-летней историей. В его собственности находилось 48 земельных участков общей площадью 809 510 кв. метров, более 200 зданий и сооружений, 14 филиалов, восемь дорожных ремонтно-строительных управлений, проектно-сметное бюро и управление материально-технического снабжения.

Банкротство сопровождалось судебными делами: фигурантами стали пятеро человек во главе с бывшим директором, который в итоге получил три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом 900 тыс. рублей.

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