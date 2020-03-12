Токио, , 07:42 — REGNUM Снижение на 5% продемонстрировали ключевые индексы Токийской фондовой биржи из-за ситуации с распространением COVID-19, а также заявлений президента США Дональда Трампа о борьбе с коронавирусной эпидемией, 12 марта передает телеканал CNBC.

Согласно данным торгов, индекс Nikkei снизился на 4,54% по сравнению с предыдущим днем, установившись на отметке в 18 533,71 пункта. Другой индекс — TOPIX опустился на 4,31% и составил 1325,27 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, важнейшие индексы Уолл-стрит уменьшились в ходе открытия Нью-Йорксой фондовой биржи 11 марта на 5%.

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