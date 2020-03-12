Магадан, Магаданская область, 12 марта 2020, 08:18 — REGNUM Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев оценил ход строительства бассейна в Оле Магаданской области.
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К завершающему этапу подходит строительство плавательного басейна — проводятся внутренние отделочные работы.
«На первом этаже 100% отделочных работ выполнены, сейчас переходим к чистовой отделке, на втором этаже отделочные работы выполнены на 85−90%, остались незначительные работы в чаше бассейна», — рассказал Юрию Трутневу гендиректор ООО «Техстройпоставка» Алик Мусаев.
Срок сдачи бассейна — 25 ноября 2020 года, к 1 сентября здание будет полностью готово к вводу в эксплуатацию, пишет «Магаданская правда».
Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта Юрий Трутнев работает в Магаданской области.