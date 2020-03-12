Москва, , 07:01 — REGNUM Для «лопнувшего» в марте 2017 года банка «Нефтяной альянс» будут искать специализированную компанию для возврата активов, признанных проблемными. Решение об отборе принято в марте 2020 года, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сообщение конкурсного управляющего.

Банк лишился лицензии 14 марта 2017 года, когда коммерческий банк по размеру активов занимал 217 место в банковской системе РФ. К моменту отзыва лицензии обязательства банка (по бухгалтерскому балансу) составляли более 7,05 млрд рублей, из которых 3,46 млрд рублей приходилось на вклады граждан и индивидуальных предпринимателей. На начало февраля 2020 года банк имел обязательства перед 660 кредиторами на сумму, превышающую 6,422 млрд рублей.

С июля 2017 года «Нефтяной альянс» является банкротом и находится на этапе конкурсного производства. В рамках формирования реестра кредитов инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №9 пожаловалась на действия конкурсного управляющего. Инспекция ещё в мае 2017 года направила требование в банк об уплате НДС на сумму более 44,626 млн рублей, но «указанные суммы текущих платежей конкурсным управляющим не были включены в сметы текущих расходов на проведение мероприятий конкурсного производства», что и стало основанием для обращения ведомства в суд. Арбитраж в середине февраля 2020 года признал «незаконным бездействие конкурсного управляющего» и обязал включить расходы в смету. Таким образом, обязательства банка выросли на существенную сумму.