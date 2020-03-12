Пекин, , 06:51 — REGNUM Размер пассажирских перевозок в Китае из-за коронавируса COVID-19 снизился в годовом исчислении на 84,5% в феврале и составила 8,34 млн человек, 12 марта сообщают авиавласти КНР.

При этом, объем грузов, доставленных авиапочтой в феврале снизился на 21% и составил 297 тыс. тонн. Кроме того, авиаперевозчиками было осуществлено 157 тыс. рейсов, что на 67,3% меньше по сравнению аналогичным периодом прошлого года. Власти Китая считают, что пассажиропоток будет восстановлен в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта на фоне улучшения ситуации с коронавирусом в китайской провинции Шаньдун было восстановлено междугороднее автобусное сообщение.

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